 Barcellona, la polizia rintraccia e arresta 49enne destinatario del mandato di arresto europeo

Barcellona, la polizia rintraccia e arresta 49enne destinatario del mandato di arresto europeo

Redazione

Barcellona, la polizia rintraccia e arresta 49enne destinatario del mandato di arresto europeo

sabato 19 Settembre 2026 - 15:38

Risultava ricercato dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi su territorio tedesco

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La Polizia di Stato ha arrestato un 49enne destinatario di un mandato di arresto Europeo emesso dalla Germania. L’operazione è stata fatta dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso di mirati servizi di vigilanza a bordo dei convogli ferroviari.

Durante le attività di identificazione, gli operatori hanno accertato che l’uomo risultava ricercato dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi su territorio tedesco.

A seguito degli approfondimenti e delle verifiche fatte, l’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia competenti con il supporto di personale del Commissariato di Polizia di Capo d’Orlando, dove sono state espletate le formalità di rito.

Al termine delle procedure il quarantanovenne è stato portato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, per l’avvio delle procedure previste in materia di estradizione.

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