Marina del Nettuno, la cucina contemporanea dello chef Pasquale Caliri - Tempostretto

"Ancor prima del buon cibo per noi c'è l'accoglienza", l'attenzione al cliente per il ristorante Marina del Nettuno è motivo di grande orgoglio

MESSINA – “Un posto incredibile al centro di Messina”, così lo chef pluripremiato Caliri racconta il suo spazio sul mare in cui rilassarsi e assaporare una cucina contemporanea.

“Ancor prima del buon cibo per noi c’è l’accoglienza”, l’attenzione al cliente per il ristorante Marina del Nettuno è motivo di grande orgoglio. I piatti vengono cuciti come abiti gustativi su misura sui clienti. Tutto il percorso degustazione viene prodotto in loco: dal pane al dessert.