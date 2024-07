Max Pezzali, un mito per sempre. A 56 anni il suo primo tour negli stadi VIDEO

"28912 volte grazie mille”, ha urlato l’ex 883 al pubblico dello stadio Franco Scoglio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Max Pezzali si conferma un mito senza tempo. La sua musica attraversa diverse generazioni e infatti lo stadio Franco Scoglio era pieno di gente di tutte le età. Dai bambini, anche piccolissimi, ai ragazzi, ai giovani, fino ai meno giovani. Tutti accomunati dalle celebri frasi delle canzoni che hanno fatto parte dell’adolescenza di chiunque.

La banda di Faro Superiore ha aperto e chiuso il concerto

Ad aprire il concerto anche nella tappa messinese del tour “Max forever” c’era la banda. I fortunati suonatori del gruppo musicale “Giusppe Verdi” di Faro Superiore hanno sfilato sul palco con i loro strumenti e suonato la prima canzone del concerto “Viaggio al centro del mondo”. E la stessa banda ha anche chiuso il concerto e salutato il pubblico insieme al cantante. 30 canzoni di fila, una dietro l’altra. I più grandi successi degli ex 883 e di Pezzali, tutti cantati e ballati dalla carica dei quasi 30.000 presenti al San Filippo.

“Il mio primo tour negli stadi a 56 anni”

“Sono arrivato a 56 anni per fare il mio primo tour negli stadi”, racconta Pezzali. E in effetti è incredibile che non sia mai stato fatto prima. E da questa confessione al ringraziamento ai messinesi e a tutti i siciliani e calabresi presenti allo stadio con la canzone “Grazie mille”. Grazie per 28912 volte appunto. Tante erano le presenza fra prato e tribune.

I successi intramontabili e le banconote da 10.000 lire

Per poi concludere e far scatenare i fan con le intramontabili “nord sud ovest est”, “Tieni il tempo” e “Con un deca”. Alla fine spari di coriandoli e giù dal cielo piovevano banconote da 10.000 lire con la faccia di Pezzali stampata sopra.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻