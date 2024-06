Messina. Beach Volley al Duomo, Proietto: “Finora tutti soddisfatti” VIDEO

Il competition director deve soddisfare le richieste della Cev dando indicazioni agli organizzatori. All'interno il punto sul torneo maschile

MESSINA – Procede a gonfie vele il torneo di Beach Volley a piazza Duomo. Nella giornata di venerdì si è proceduto con i gironi e tante sono state le partite che si sono giocate, compresa la prima con le luci sul campo centrale in serata. A guidare la macchina organizzativa Bruno Proietto, il competition director, che ci ha spiegato come funziona il suo delicato lavoro che non si vede ma è essenziale. “Sono il punto di raccordo tra organizzatore e il delegato Cev della federazione internazionale – spiega Bruno Proietto – Il mio compito è fare in modo che tutto ciò che lui chiede io sono preparato e metto in moto la macchina organizzativa per far sì che tutto proceda nel migliore dei modi”.

Terzo anno in provincia di Messina, dopo Giardini Naxos due volte il Duomo. Dove è più facile organizzare? “La preferenza è il mare – risponde Proietto – ma pensando ai due anni in questa piazza spettacolare e con il pubblico, composto sia da messinesi che da turisti, si crea una cornice spettacolare. Fino ad adesso il torneo sta andando bene, gli atleti si trovano bene, il nostro delegato Cev non ha ricevuto feedback negativi. La prima partita serale sarà uno stimolo in più specie per il pubblico, credo avremo il pienone” ha concluso Proietto.

Il punto sul torneo maschile

Nel torneo maschile si completeranno in mattinata i gironi. Nel raggruppamento A si confronteranno gli italiani Dal Corso/Viscovich contro la coppia tedesca Wust/Huster, la vincente avanzerà da prima del girone direttamente nei quarti di finali. Derby italiano nel girone B dove Marchetto/Windisch e Alfieri/Andreatta si giocano il primo posto. A contendersi il posto direttamente nei quarti di finale nel girone C saranno gli olandesi Sengers/Boehlé e gli italiani Krumins/Caminati. Infine dal girone D ancora Italia contro Germania con Benzi/Bonifazi che affronteranno Sowa/Just.

