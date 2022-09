Messina. Fava: "La lista Centopassi per la Sicilia nel segno dell'antimafia" VIDEO - Tempostretto

Capolista e leader, il deputato uscente ha presentato i candidati messinesi all'Ars

Di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Continueremo il lavoro parlamentare all’Assemblea regionale nel campo dell’antimafia, dove io ero l’unico rappresentante, e ci presentiamo cinque anni dopo con un maggiore radicamento nel territorio”. Claudio Fava, leader della lista Centopassi per la Sicilia e deputato regionale uscente, oltre che presidente della Commissione antimafia, ha presentato i candidati messinesi all’Ars.

A presentare la lista anche la deputata nazionale uscente Maria Flavia Timbro, esponente di Articolo Uno, che farà parte della squadra di assessori in caso di vittoria di Caterina Chinnici, come ha annunciato lo stesso Fava.

Ha affermato stamattina al Salone delle bandiere il giornalista e scrittore: “Sosteniamo con convizione la candidata alla presidenza Chinnici e ci distinguiamo per la qualità delle nostre proposte. L’obiettivo è portare la nostra cultura politica sui banchi del governo. Sanità, rifiuti, dispersione scolastica non sono voci dell’emergenza ma terreni sui quali misurarsi per risolvere questi problemi”.

Claudio Fava a Messina

I candidati a Messina

Ecco i candidati all’Ars della lista Centopassi per la Sicilia a Messina: con Fava capolista, anche un altro giornalista fondatore della testata “I Siciliani”, Riccardo Orioles, e il segretario provinciale di Articolo Uno Domenico Siracusano, l’esponente del movimento “Città Aperta” di Barcellona Pozzo di Gotto, Antonio Mamì, e la critica d’arte Mariateresa Zagone. E ancora: Giuseppe Cannistrà, già sindaco per due mandati del Comune di Monforte San Giorgio; Nella Foscolo, insegnante e dirigente della Flc Cgil; Katia Gussio, insegnante dalla vocazione ecologista e componente di “Teacher for Future”;

I candidati messinesi all’Ars di Centopassi per la Sicilia

FAVA Giovanni Giuseppe Claudio Catania (CT) 15/04/1957 Giornalista, scrittore, già parlamentare nazionale ed europeo, guida il movimento “Cento Passi per la Sicilia” dal 2017 quando venne candidato alla Presidenza della Regione. Deputato all’ARS, ha guidato la Commissione Parlamentare Antimafia svolgendo una serie di inchieste su ciclo dei rifiuti, condizione minorile e rapporti mafia-politica ORIOLES Riccardo Messina (ME) 22/12/1949 Giornalista, ha fondato il mensile catanese “I siciliani”, guidandolo dopo l’assassinio di Pippo Fava nel proseguire le inchieste su mafia, politica e appalti. Punto di riferimento per i giornalisti siciliani nel 2008 fonda i “Siciliani Giovani”. È uno dei pochi italiani a fruire della legge Bacchelli per alti meriti civili e culturali nei confronti della repubblica CANNISTRÀ Giuseppe detto Pineta Messina (ME) 04/05/1983 Sindaco del Comune di Monforte San Giorgio per due mandati consecutivi (2013 ad oggi), ha iniziato la sua attività politica come Consigliere Comunale nel 2003 eletto ad appena 19 anni. Impegnato attivamente nella difesa del territorio dal punto di vista ambientale, lavorativo e produttivo, con particolare riferimento al complicato contesto dell’Area Industriale della Zona Tirrenica, la sua azione si ispira ai fondamenti di sociologia economica di Carlo Trigilia e sviluppo locale legato al sistema dei distretti industriali Italiani. FOSCOLO Nunziata detta Nella Nizza di Sicilia (ME) 07/07/1962 Insegnante e dirigente della FLC CGIL, da sempre impegnata nel sociale. Dallo scorso mese di Giugno è Vicesindaca di Nizza di Sicilia, dopo aver guidato l’opposizione nella precedente legislatura GUSSIO Agata detta Katia Messina (ME) b16/07/1968 Insegnante e componente di “Teacher for future” coniuga il suo impegno educativo con una spiccata sensibilità ecologista. MAMÌ Antonio Dario Barcellona P.G. (ME) 24/05/1975 Consigliere Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di cui è stato candidato a Sindaco. Professionista stimato, da anni impegnato nel movimento “Città Aperta”. SIRACUSANO Domenico Messina (ME) 27/11/1974 Operatore sociale, educatore e project manager nelle organizzazioni del Terzo Settore, per la promozione dei diritti umani, della pace e nel movimento antimafia, secondo la metodologia nonviolenta e antiautoritaria di Don Milani e Danilo Dolci. Fin da giovanissimo è stato impegnato in politica con ruoli nelle istituzioni e di direzione nei Democratici di Sinistra, nel PD e dal 2017 in Articolo Uno e nei Cento Passi. ZAGONE Maria Teresa Messina (ME) 08/03/1965 Storica dell’arte, docente e curatrice indipendente ha, da sempre, affiancato l’impegno di animatrice del mondo della cultura e dell’arte alla militanza politica, con i Verdi è stata componente del Direttivo Provinciale e candidata alle Comunali di Messina.

Articoli correlati