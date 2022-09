Messina, la situazione delle scuole in provincia: focus su Barcellona VIDEO - Tempostretto

Si cercano aule per l'istituto Copernico a Barcellona. E sulle piccole scuole delle aree montane il provveditore spiega...

MESSINA – Scuole che si spopolano e classi accorpate nelle aree montane, spazi che mancano, in particolare a Barcellona dove proprio in questi giorni si cerca una soluzione per alcune classi del Copernico.

La panoramica sulla provincia di Messina dopo il punto sulla città, col provveditore Stello Vadalà, che svela: “Accogliamo i bambini degli sbarchi ma soprattutto anche quest’anno avremo tanti allievi ucraini tra i banchi, li accompagniamo e supportiamo”.

Servizio di Silvia De Domenico e Alessandra Serio