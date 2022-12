Messina. "Onde sonore" riprende il mare e ritrova il pubblico dal vivo VIDEO - Tempostretto

RItorna la rassegna di musica e arte organizzata con fini benefici ,nelle navi di Caronte & Tourist, dal 18 dicembre

MESSINA – “Non ci siamo fermati ma questo è un ritorno in grande stile dopo la pandemia. Onde sonore vive di pubblico e i concerti, le feste per i bambini, la raccolta destinata quest’anno alla onlus Terre di Gesù sono elementi distintivi della nostra rassegna”. A illustrare il programma è il manager Tiziano Minuti: “Onde sonore“ torna alle origini e, dopo due edizioni in modalità ridotta, la rassegna di musica e arte organizzata con fini benefici da Caronte & Tourist riprende il mare, nelle navi Telepass ed Elio, e ritrova il pubblico live. La direzione artistica è del bluesman Max Garrubba. L’Importo del ricavato dei biglietti sarà raddoppiato dalla stessa Caronte e Tourist per sostenere “Terre di Gesù”, a favore di chi è senza casa e senza lavoro.

La conferenza stampa di oggi martedì 6 dicembre

Il programma dal 18 dicembre

Ecco le date: 18 dicembre, Festa di Natale, Nave Telepass, ore 10.20-18.20, animazione per bimbi; 23 dicembre, “I Beans”, “Un mare di ricordi”, nave Elio, 18.00-21.40; 30 dicembre, “On Stage”, “Musicalmente insieme”, Accademia di musical diretta da Paride Acacia, nave Elio, 18.00-21.40; 5 gennaio, “Le portinaie”, Drag Queen Show, “Rainbow Boat”, nave Elio, 18.00-21.40; 6 gennaio, Festa della Befana, Nave Telepass, ore 10.20-18.20.

Quest’anno “Onde sonore” ha come formula “Back for good”. Sponsor etico di “Onde Sonore” sarà come sempre “Posto Occupato”. “Un posto lasciato vuoto per una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto esserci, per ricordare che la violenza sulle donne è un problema culturale e una responsabilità sociale, che riguarda tutti”, sottolineano gli organizzatori.