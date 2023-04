Messina. Quando 8 moto d'acqua s'avvicinano ad alta velocità a riva VIDEO - Tempostretto

Sabato 8 aprile, a Torre Faro, dei cittadini hanno ripreso i movimenti spericolati e hanno fatto una segnalazione alla guardia costiera

MESSINA – Giochi pericolosi in acqua. Corse in moto vicino alla riva. Sabato 8 aprile, a Torre Faro, in spiaggia, alcuni cittadini hanno ripreso il passaggio di otto moto d’acqua e hanno fatto una segnalazione alla guardia costiera. Si tratta di mezzi che, violando i limiti consentiti per l’avvicinamento a riva e per la distanza tra di loro di cinquanta metri, hanno messo a rischio la loro vita. E soprattutto, quella di eventuali persone a a mare. Anche se ancora siamo distanti dalla stagione estiva, pure in questo periodo c’è chi fa il primo bagno post inverno. E sabato, domenica e lunedì, nei momenti in cui il tempo ha dato tregua, un buon numero di persone è stato in spiaggia a Capo Peloro.

Dalla capitaneria di porto di Messina, operativa dal torrente Gallo all’Alcantara, fanno sapere che sono intervenuti dopo la segnalazione, cercando di rintracciare le moto d’acqua. Tra patenti false e violazioni delle norme, lo scorso anno, l’impegno è stato notevole. Così l’invito a un comportamento responsabile in mare è quantomai attuale in vista dell’estate.