Messina, quasi 300 per la prima tappa del Campionato d’Eccellenza VIDEO

Naccari, consigliere Fin Sicilia: "L'attività Propaganda è un cavallo di battaglia della federazione". Erano otto le società della provincia presenti

MESSINA – 278 atleti domenica scorsa alla piscina Comunale “Graziella Campagna” si sono dati appuntamento per la 1ª tappa del campionato di Eccellenza. Si tratta di una prima fase provinciale, quattro tappe in provincia di Messina, che vedrà i piccoli nuotatori impegnati nel settore Propaganda, quindi non ancora nuoto agonistico.

La società più numerosa per la Sporting Club Messina (93 tesserati), seguita dalla Neri Fitness (78) di Capo d’Orlando, poi nell’ordine la Swimblu (39), Power Team Messina (18), Wellnext (15) di Sant’Agata di Militello, che ospiterà la seconda tappa del 16 marzo, e Ulysse (15), Naxos Nuoto e Unime (10), che ospiterà l’ultima tappa il 27 aprile, in mezzo il 6 aprile il terzo appuntamento ancora alla “Campagna”.

Così il consigliere regionale e fiduciario Fin per la provincia di Messina Sergio Naccari: “L’attività di Propaganda è un cavallo di battaglia di questa federazione che vuole portare avanti i campionati cosiddetti di Eccellenza. Piccoli atleti impegnati che possano iniziare a praticare quest’attività per diventare in futuro agonisti. Questo alla Comunale è il primo di quattro appuntamenti che seguiranno su tutta la provincia di Messina”.

