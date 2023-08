Messina sarà più verde: come cambiano le vie del centro con il progetto "Foresta Me" VIDEO - Tempostretto

Un albero fra un parcheggio e l'altro: entro la fine del 2023 ne verranno piantati 2.600

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Stiamo lavorando per una Messina più verde, a misura d’uomo e in linea con gli standard europei”, con queste parole l’assessore Francesco Caminiti spiega il senso del progetto Foresta Me. Le vie del centro città ormai da alcune settimane sono oggetto di interventi di taglio e rimozione dell’asfalto negli spazi in cui entro fine anno verranno collocate nuove essenze.

Un albero fra un parcheggio e l’altro

2.600 alberi renderanno più verdi le vie a monte e a valle del viale San Martino. Nelle immagini di oggi mostriamo gli interventi in via Natoli, Ghibellina e Giordano Bruno. Come racconta l’assessore della giunta Basile sorgerà un albero fra un parcheggio e l’altro, le strisce blu ovviamente rimarranno e non si dovrebbero perdere posti auto.