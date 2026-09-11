Messina. Sequestrati 3 kg e mezzo di droga, corriere arrestato VIDEO

L'uomo era giunto con un bus dal nord Italia ed è stato fermato al suo arrivo. Operazione della Guardia di finanza

MESSINA – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, durante un turno di servizio volto al contrasto dei traffici illeciti, hanno sequestrato quasi 3 chilogrammi di hashish ed oltre 500 grammi di cocaina, nei pressi della stazione ferroviaria di Messina Centrale, arrestando il responsabile.

La scoperta del carico e l’inseguimento

Grazie al fiuto del cane antidroga Haidy, altamente specializzato in queste operazioni, veniva individuato un bagaglio a mano appartenente ad un uomo appena sceso da un autobus proveniente dal nord Italia, il quale, alla vista dei militari operanti, tentava di darsi alla fuga, venendo prontamente fermato.

Il successivo controllo permetteva di trovare due pacchetti trasportati dall’uomo fermato all’interno di altrettanti bagagli a mano, di cui uno contenente trenta panetti di hashish, pari a quasi 3 kg ed uno contenente oltre mezzo chilo di cocaina, per un valore complessivo stimato in circa 130mila euro.

Il profilo dell’arrestato e le decisioni giudiziarie

Dai successivi approfondimenti eseguiti nei confronti della persona fermata, è stato appurato che è di origini marocchine, di 31 anni, senza fissa dimora e destinataria di due provvedimenti di espulsione.

L’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti e portato al carcere di Messina – Gazzi.