 XVIII Racchetta di Legno, al Circoletto dei Laghi il tradizionale torneo vintage

XVIII Racchetta di Legno, al Circoletto dei Laghi il tradizionale torneo vintage

Simone Milioti

XVIII Racchetta di Legno, al Circoletto dei Laghi il tradizionale torneo vintage

venerdì 11 Settembre 2026 - 09:30

L'edizione di quest'anno nel giorno del 62° compleanno dello scomparso Roberto Branca è stata vinta dal fratello Fabio in coppia con Carlo Famiani

MESSINA – Come ormai da vent’anni a questa parte il Circoletto dei Laghi ospita e organizza il torneo Racchetta di Legno. Semplici regole si gioca rigorosamente vestiti in total white e con attrezzi ormai in disuso: le racchette di legno. Questo fa sì che ci siano sempre tante sorprese perché la tecnica arriva a contare di più del fisico e dell’allenamento.

Il torneo nel corso degli anni è diventato anche un modo per ricordare gli amici scomparsi. Da anni infatti il torneo Racchetta di Legno è Memorial Filippo Andaloro, ma dalla sua prematura scomparsa è anche un momento molto intimo per il Circoletto e tutti gli amici e soci per ricordare Roberto Branca, non è un caso che gli organizzatori abbiamo voluto organizzarlo nella giornata di mercoledì 9 settembre, quando Roberto avrebbe compiuto 62 anni.

finalisti racchetta di legno 2026

Nell’edizione 2026 una quarantina di partecipanti che si sono suddivisi in coppie. Le partite sono iniziata nel primo pomeriggio e si sono protratte fino a sera inoltrata con la finale vinta da Fabio Branca e Carlo Famiani contro gli sfidanti Pino Bellinghieri e Massimo Currò.

Queste le parole di Fabio Branca anima del Circoletto dei Laghi al termine della manifestazione: “Desidero ringraziare tutti i partecipanti per la bella giornata trascorsa all’insegna dell’amicizia e del ricordo sempre vivo di tante persone a noi care: Roberto, Filippo, Santino, Francesco Filippo e Raniero”.

L’albo d’oro del torneo Racchetta di Legno

2008 I Edizione: Branca Roberto (singolare), La Torre Francesco/Paladino Santi (doppio)
2009 II Edizione: La Torre Francesco/ Bombara Giacomo
2010 III Edizione: La Torre Francesco/De Salvo Domenico
2011 IV Edizione: Branca Fabio/Nifosì Renzo
2012 V Edizione: La Torre Francesco/Mazzola Gabrio
2013 VI Edizione: Branca Fabio/Bombara Gabriele
2014 VII Edizione: Ricciardo Paolo/Bombara Gabriele
2015 VIII Edizione: Andaloro Fabrizio/Bombara Antonino
2016 IX Edizione: Bombara Gabriele/Cannavò Cristiano
2017 X Edizione: La Torre Francesco/Infondenti Stefano
2018 XI Edizione: Regno Antonio/Santalco Chiara
2019 XII Edizione: Briguglio Enrico/Tokacrzyk Ania
2020 XIII Edizione: Pace Carmelo/Fucile Alessandro
2021 XIV Edizione: Consolo Fausto/Rinaldi Domenico
2022 XV Edizione: Consolo Fausto/ Micali Marta
2023 XVI Edizione: Perri Giovanni/Andreozzi Nicky
2024 XVII: Matteo Artemisia/Federico Lucca
2025 XVIII: Ivan Romeo/Paolo Zampaglione
2026 XIX: Fabio Branca/Carl Famiani

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