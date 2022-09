Messina. "Un Consiglio in più", i consiglieri comunali sostengono l'Acr Messina VIDEO - Tempostretto

Durante la V Commissione Consiliare consegnati dall'Acr Messina gli abbonamenti sottoscritti ai consiglieri

MESSINA – Nell’aula consiliare di Palazzo Zanca la V Commissione, che si occupa di sport ed eventi, ha ospitato i vertici dell’Acr Messina che hanno consegnato ai consiglieri comunali gli abbonamenti sottoscritti per la stagione calcistica 2022/2023.

Si tratta di un’iniziativa, rinominata “Un Consiglio in più”, che avvicina le istituzioni alla realtà calcistica messinese ed è simbolica anche per quei consiglieri che magari non sono soliti andare allo stadio. In aula il presidente di Commissione, il consigliere Mortelliti, ha lasciato la parola per i saluti al direttore generale del Messina, Raffaele Manfredi, il direttore sportivo Pitino e il responsabile settore giovanile Antonio Currao. Ricordando come la stessa commissione vigilerà con sopralluoghi sull’operato dell’amministrazione riguardo gli impianti da consegnare all’Acr Messina.

Ringraziamenti da parte dell’Acr Messina

“Grazie per la sensibilità – esordisce il dg Manfredi – che avete avuto nel sottoscrivere l’abbonamento. Messina storicamente ha sempre avuto passione per il calcio, ma da parte dell’ente comunale non c’era mai stata grande partecipazione. Quest’anno c’è stato un soccorso, un venire incontro per dare slancio. La mission della società quest’anno è puntare sul territorio e sui giovani di qui con la ristrutturazione del settore giovanile. Noi siamo disponibili per tutte le iniziative, non aspettate – ha detto rivolto ai consiglieri – che siamo noi a proporvi qualcosa, cercateci”.

“Mai come quest’anno – ha detto il direttore sportivo Pitino, che a Messina ha lavorato sia l’anno scorso che cinque anni fa – stiamo sentendo l’amministrazione vicina. Questo senso di appartenenza lo trasmettiamo ai giocatori. L’obiettivo è la permanenza tranquilla tra i professionisti, ma puntiamo molto sui giovani e abbiamo bisogno dell’apporto di tutti: città e istituzioni. Un ingrediente importante da trasmettere a chi deve sudare la maglia”.

“Il nostro settore giovanile – spiega Currao – si è messo in proprio, lavoriamo su giovani dal territorio e che provengono dalla Sicilia. Il simbolo vostro di un abbonamento è significativo. Ci dà input e forze nuove, e speriamo di rappresentare al meglio la città”.

Il punto dell’assessore Gallo

“So bene che il Messina unisce oltre il colore politico – prende la parola il vicesindaco di Messina e assessore allo Sport, Francesco Gallo -. Con la crisi energetica chi ha degli impianti in gestione si ritrova dei costi da sostenere non preventivati. L’ho già accennato siamo in dirittura di arrivo per i lavori alla foresteria. Il comune di Messina con le sue partecipate si deve prendere cura dello stadio, siamo partiti dall’agibilità dello scorso anno mettendo le telecamere. Quest’anno è stata riqualificata una parte dell’immensa foresteria. È uno stadio albergo, credo un unicum anche a livello nazionale. Proveremo a utilizzare anche la parte di struttura dove consumare pasti, tenteremo di avere lo stadio fruibile per tutta la settimana”.

Le proposte dei consiglieri

“Provo davvero gioia e orgoglio ad avere qui i vertici della società e vedere, da tifosi che non hanno mai abbandonato la barca – dice Dario Carbone nel suo intervento -, la collaborazione con l’amministrazione. Questo progetto sportivo si sta realizzando e vi ringrazio per il lavoro. Penso serva una collaborazione con Atm, richiesta dai giovanissimi, ma il dg Manfredi ci ha già pensato. Una delle iniziative di cui mi faccio portavoce è portare in tour per la città i giocatori nei luoghi più rappresentativi, per far loro capire la storia di Messina e sentirsi più legati alla maglia per cui giocano. Apprezzo inoltre il lavoro dell’amministrazione sugli impianti sportivi e spero che si possa riproporre un bando per la gestione del Franco Scoglio. La proposta più importante però, pur apprezzando le iniziative con le scuole calcio e genitori accompagnatori per le partite, è girare le scuole con i calciatori. Penso – conclude Carbone – sia iniziativa importante per ricostruire una generazione che negli ultimi anni è mancata”.

Un altra proposta è arrivata dal consigliere Trischitta che pensa ad un “Trofeo dello Stretto”, un evento annuale in cui possano essere coinvolte annualmente anche le grandi squadre. “Un giorno di festa per far tornare al campo i 40mila della serie A” spiega. Il dg Manfredi ringrazia per l’idea, ma spiega che per organizzare eventi del genere comporta uno sforzo economico e invita i consiglieri a farsi carico di questo rischio insieme alla società. Lo stesso assessore Gallo confessa che c’era già un’idea di realizzare un torneo da dedicare alla figura di Franco Scoglio.