Meteo Messina: maltempo per la domenica delle Palme, brusco calo termico VIDEO - Tempostretto

Le piogge dovrebbero raggiungere il messinese nella serata di domenica

Sabato 1 aprile sarà una giornata condizionata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, per nuvole per lo più stratificate che andranno gradualmente a coprire la volta celeste, da ovest verso est. Entro la serata i cieli diverranno irregolarmente nuvolosi un po’ ovunque. Le temperature massime raggiungeranno valori di oltre +19°C, minime sui +12°C +13°C. Venti da moderati a sostenuti da W e W-NW, tendenti ad attenuarsi in serata. Mari poco mossi, mosso solo il mar Tirreno.

Domenica 2 aprile al mattino cieli molto nuvolosi, con nuvolosità in ulteriore aumento fra la tarda mattinata e il pomeriggio, quando da ovest si farà avanti il fronte perturbato che apporterà delle piogge e dei rovesci, anche temporaleschi, da ovest verso est. La possibilità dei fenomeni temporaleschi sarà maggiore fra l’area ionica e lo Stretto di Messina in serata. Le temperature massime subiranno un notevole calo termico, tanto che di giorno non si dovrebbero superare i +15°C, mentre le minime si manterranno sui +11°C +12°C. I venti al passaggio del fronte ruoteranno da W e W-NW, con raffiche fino a 30/40 km/h. Mari mossi.