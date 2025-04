Misilmeri ha accolto la bara di Sara Campanella, folla per la camera ardente VIDEO

Tanta gente, in fila, per l'ultimo saluto alla studentessa di UniMe vittima di femminicidio

MISILMERI – Il giorno della camera ardente nella parrocchia di Misilmeri, nel Palermitano. Qui era nata Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio a Messina. Dal Policlinico il viaggio della bara bianca a casa. E lunedì alle 11, ci saranno i funerali nella chiesa di San Giovanni Battista.

Dopo l’iniziale applauso, all’arrivo della bara, lunghe file per rendere omaggio alla ventiduenne assassinata in strada. In silenzio, nel rispetto del dolore dei familiari.

Folla a Misilmeri per Sara Campanella

Lutto cittadino lunedì sia a Misilmeri, sia a Messina, sia a Palermo e provincia. Palermo ricorderà anche la concittadina Laura Papadia, uccisa a Spoleto dal marito.

Articoli correlati