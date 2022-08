Nizza di Sicilia, grande successo per il Ciumareddu Art Fest VIDEO - Tempostretto

I visitatori hanno potuto gustare l’atmosfera di quella che era la vita tra le viuzze dell’antico quartiere dei pescatori

NIZZA DI SICILIA – Grande partecipazione ieri al Ciumareddu Art Fest, manifestazione che ha animato il quartiere di Fiumarello, il vecchio borgo dei pescatori nizzardi. Le strade si sono riempite di paesani e forestieri, i quali hanno potuto gustare l’atmosfera di quella che era la vita tra quelle viuzze fino al secolo scorso. Pescatori intenti a riparare le reti, nasse caricate sulle barche, candele accese sui tavoli in legno, un’atmosfera da sogno resa ancora più bella dall’esposizione di mezzi d’epoca, musica e degustazioni di pesce.

A settembre la festa della Birra

Entusiasta il sindaco Natale Briguglio: “Un fiume di gente ha invaso il nostro paese, non immaginavo una risposta così positiva alla prima edizione del festival. Un entusiasmo che ha coinvolto in primis gli stessi abitanti. Ringrazio tutti – prosegue Briguglio – cittadini, amministratori e volontari. La buona riuscita della manifestazione non può che essere una spinta per organizzare altri eventi del genere, già dal prossimo settembre proporremo il festival della birra”.