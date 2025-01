Nuova sala rosa al Policlinico: “Qui accogliamo le vittime di violenza di genere” VIDEO

Al secondo piano del Pronto Soccorso le donne vengono supportate anche psicologicamente

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una stanza dalle pareti tutte rosi. Quadri che ritraggono il “No alla violenza” e le scarpette rosse, simbolo delle donne che non ci sono più. Una poltrona che rappresenta quel “Posto occupato” da chi è stata maltrattata, abusata o uccisa. Una postazione per la visita ginecologica e una doccia per lavare via l’orrore della violenza sessuale subita.

Personale formato e rete antiviolenza

Ad accoglierci nella nuova sala rosa del Pronto Soccorso del Policlinico di Messina è la dottoressa Elena Barbaro. “Qui accogliamo le vittime di violenza di genere”, racconta. Nel vecchio Pronto Soccorso c’era già un’area dedicata alle donne ma non era così bella e accogliente. “Tutto il personale è formato e anche la rete che ci circonda, fatta di Forze dell’ordine e associazioni, funziona bene”, aggiunge Barbaro.

“Spesso ci prendiamo cura anche dei figli delle vittime”

Ai medici e agli infermieri dedicati è capitato spesso di occuparsi anche dei bambini delle donne vittime di violenza. “Spesso le mamme si presentano qui con i figli e il nostro compito è farli sentire al sicuro mentre sono qui”.