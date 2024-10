Panchine, giochi e tappetino rotti: ecco la villetta dimenticata a Santa Chiara VIDEO

Erbacce e sporcizia intorno all'area giochi. "E di notte non si dorme più"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Giostra, nel quartiere Santa Chiara, più di 10 anni fa è sorta una villetta al posto di una vecchia baraccopoli. Un’area in cui prima c’era degrado che è stata riqualificata grazie alla realizzazione di questo parco giochi. In pochi anni però l’incuria ha ripreso il sopravvento, insieme a ripetuti atti vandalici. I giochi sono già stati danneggiati e sostituiti più volte. Ancora oggi alcuni sono rotti ed è stato letteralmente fatto a pezzi il tappetino antitrauma posizionato sotto altalene e scivoli.

Atti vandalici e poca manutenzione

“Da una parte gli atti vandalici ma anche l’usura e la poca manutenzione hanno reso l’area così indecorosa”, dicono i residenti. A raccontare come sono andate le cose negli anni il signor Domenico Santoro, anche a nome del comitato spontaneo di cittadini che prende il nome della villetta “Paino”. “Un progetto bellissimo per un quartiere difficile come quello di Giostra, che però non è stato poi mantenuto negli anni”.

Zumbo: “Più scerbatura e sostituzione pietre”

A portare avanti le istanze dei residenti è il consigliere della V Municipalità Andrea Zumbo, che da anni chiede interventi di riqualificazione per l’area. “Innanzitutto più interventi di scerbatura che viene effettuata solo due o tre volte l’anno”, spiega Zumbo. Poi per evitare il lancio delle pietre su porte e finestre degli abitanti da parte di chi frequenta la villa nelle ore notturne, il consigliere ha proposto di eliminarle e sostituirle con altra pavimentazione. Anche le panchine del belvedere sono rotte e la rampa che dovrebbe essere utilizzata dai bambini in bicicletta è diventata una pista per corse in motorino.

“Ci hanno rovinati”

Insomma i cittadini chiedono più controlli, soprattutto nelle ore notturne in cui d’estate non si dorme quasi più. Le case, infatti, circondano la villetta. Una signora anziana che abita a meno di dieci metri dall’area giochi ci urla dalla finestra: “Ci hanno rovinati”.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻