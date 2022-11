Picciotto: "Contro la crisi serve fare sistema con le istituzioni" VIDEO - Tempostretto

Incontro alla Camera di Commercio tra commercianti e Comune di Messina

MESSINA – “Alle istituzioni chiediamo un rapporto costante. Una collaborazione che non si fermi al periodo natalizio. Riteniamo che il commercio possa fare rinascere Messina e tirarla fuori dalla sua crisi trentennale. Serve u un nuovo modello per spingere la città in alto”. Così Carmelo Picciotto, presidente della Confcomercio, in occasione dell’incontro alla Camera di Commercio tra commercianti e Comune di Messina. “Aiuti economici, riduzione della burocrazia e soprattutto fare sistema” sono stati al centro dell’incontro di lunedì 28 novembre.

“Un ripensamento delle politiche di aiuto e interventi urgenti per il commercio”

Si legge nel documento dell’organizzazione: “La grave crisi che sta colpendo il nostro settore impone un ripensamento non solo delle politiche di aiuto ma anche di interventi urgenti a propulsione del mondo del commercio. Da mesi Confcommercio Messina si batte per una piattaforma di intenti che accomuni le Istituzioni e i commercianti”.

Da qui un primo momento di condivisione, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore competente Massimo Finocchiaro.

Articoli correlati