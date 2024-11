Piscina comunale ancora chiusa. “Una sconfitta per lo sport in città” VIDEO

III Municipalità in commissione esterna. "Nessuna risposta dal Comune, alla faccia del decentramento"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La piscina comunale Graziella Campagna è chiusa da giugno. I cittadini e gli sportivi che volevano riprendere gli allenamenti a settembre hanno trovato il cancello chiuso. E così rimasto fino a novembre.

Il Consiglio della III Municipalità in esterna

Il Consiglio della III Municipalità, sollecitato anche dagli abitanti del quartiere, ha più volte chiesto notizie all’Amministrazione comunale. “Le risposte non sono mai arrivate per via istituzionale ma abbiamo appreso informazioni solo tramite dichiarazioni a mezzo stampa”, spiega il presidente Alessandro Cacciotto. “L’unica piscina in centro città ancora chiusa a novembre è una vera sconfitta per lo sport in città”.

“E poi si parla di decentramento amministrativo…”

L’ultima iniziativa di presidente e consiglieri per tenere accesi i riflettori sulla vicenda è stata convocare una commissione in esterna proprio davanti all’impianto. Erano stati invitati anche l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e il dirigente del Comune. “Come vedete non è venuto nessuno. E’ riduttivo parlare di decentramento amministrativo quando manca l’educazione istituzionale”, dichiara Cacciotto.