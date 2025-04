Policlinico, Abc regala ai bambini ricoverati il sogno del “Mare in corsia” FOTO e VIDEO

Sirene, delfini e tartarughe: 10 stanze del reparto di Pediatria sono state ridisegnate dall’artista di “Ospedali dipinti”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un tocco di colore e di magia per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Policlinico. 10 stanze sono state ridisegnate dall’artista Silvio Irilli, ideatore del progetto “Ospedali dipinti”. A regalare questo sogno ai piccoli pazienti è l’associazione messinese Abc (Amici dei bimbi in corsia). Il presidente Nino Abbate ha raccontato il progetto rivolto ai bambini malati e alle loro famiglie.

230 pannelli dipinti fra corridoi, stanze e soffitto

Fra i corridoi, nelle stanze e sul soffitto sono stati posizionati 230 pannelli. Tutti a tema marino appunto. Sirene, delfini, tartarughe, coralli ma anche elementi che ricordano Messina come Nettuno o il carretto siciliano. Protagonista di alcuni disegni è l’orsetto Benny. In fondo al reparto c’è una vetrata dedicata a Silvana, una volontaria e animatrice dell’associazione Abc che non c’è più.

Reparto operativo già da domani

A tagliare il nastro del reparto completamente rinnovato la rettrice Giovanna Spatari, la direttrice dell’Uoc di Pediatria, Malgorzata Wasniewska e il direttore del dipartimento Materno infantile, Carmelo Romeo. Presenti anche i volontari dell’associazione, oltre al personale del reparto di Pediatria e la dirigenza dell’Aou G. Martino. L’area è già operativa e domani, sabato 12 aprile, saranno trasferiti i pazienti nelle nuove stanze.

Alla cerimonia erano presenti oltre alla rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, il direttore amministrativo dell’AOU G. Martino Elvira Amata, il direttore sanitario dell’AOU Giuseppe Murolo, rappresentanti del Comune e delle principali istituzioni cittadine, insieme agli sponsor che hanno sostenuto il progetto.

“I bambini più di altri – ha evidenziato la Rettrice Giovanna Spatari – necessitano di attenzioni e accorgimenti capaci di rassicurare la mente e lo spirito. Ritrovarsi in un luogo più colorato e più allegro contribuirà di certo a rendere più sopportabile e leggera la permanenza in ospedale. Siamo grati a tutti coloro che hanno sostenuto la campagna – inclusa la nostra comunità accademica – consentendo di poter oggi disporre di un reparto che non sembra la corsia di un ospedale e che, sono sicura, sarà anche più confortevole per tutti i professionisti che vi lavorano”, ha detto Spatari.

Ospedali dipinti ha colorato 33 ospedali in Italia

“Non potevamo che scegliere il mare come tema per il nuovo reparto”, dice il professore Carmelo Romeo. “I bambini messinesi, della provincia e della Calabria, ora potranno curarsi in un ospedale anche bello e in cui poter giocare e divertirsi”, ha detto la professoressa Malgorzata Wasniewska. “Abbiamo dipinto 33 ospedali in tutta Italia e siamo felici di essere tornati a Messina per la seconda volta”, ha dichiarato l’artista Silvio Irilli. “Ieri un bambino entrando nel reparto ha detto alla mamma di non voler tornare a casa e questo ha un grande significato per noi”, ha concluso l’ideatore del progetto Ospedali dipinti.

