Ponte. Gli espropriandi: “Noi da qui non ce ne andiamo” VIDEO

Ieri a Torre Faro la parlamentare Boldrini e la candidata alle Europee Timbro in dialogo con alcuni residenti nella zona degli espropri

MESSINA – “Siamo espropriandi e non vediamo la pubblica utlità del ponte sullo Stretto”. Ieri, per le europee dell’8 e 9 giugno, l’ex presidente della Camera Laura Boldrini e la candidata del Pd Maria Flavia Timbro hanno incontrato ieri alcune persone, compreso il titolare di una trattoria, in via Circuito, a Torre Faro. Comunque la si pensi sulla grande opera, nel momento in cui incide così pesantemente sulla vita delle persone, e non solo sugli espropriandi, l’ascolto delle persone rappresenta un elemento fondamentale. E non solo in campagna elettorale.

“Io non ci credo, questo ponte non si farà”; “noi da qui non ce ne andiamo”; “queste persone hanno già, per le loro case, i vincoli preordinati all’esproprio dai tempi del governo Berlusconi”; “Salvini lega la sua esistenza politica a questa grande opera”: queste alcune delle battute all’interno del confronto, con tanto di mappa per individuare le varie zone.

“No al ponte, sì alle altre infrastrutture in Sicilia”

Per l’occasione, Boldrini, Timbro, Armando Hyerace e Domenico Siracusano, gli ultimi due del coordinamento provinciale dei dem, hanno ribadito la posizione del Pd: “Si assicuri la velocità dei collegamenti senza realizzare un ponte che deturperebbe l’ambiente e l’ecosistema. Si punti tutto in Sicilia sulle infrastrutture e in generale sui servizi per i cittadini, a partire dalla sanità”.

Articoli correlati