Porto di Gioia Tauro, trovati 248 kg di cocaina tra auto usate e sacchi di sesamo VIDEO

Il nuovo sequestro è frutto di un potenziamento dei controlli per il periodo di fine anno
GIOIA TAURO – Nel porto di Gioia Tauro, in una nuova operazione congiunta, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sequestrato 248 Kg di cocaina purissima.
Il carico e i nascondigli. La droga, suddivisa in 217 panetti, è stata rinvenuta all’interno di due container provenienti dal Sudamerica. Per eludere i controlli, i trafficanti avevano utilizzato carichi di copertura apparentemente insospettabili: il primo contenitore trasportava autovetture usate, mentre il secondo era carico di sacchi di sesamo.
L’intervento, frutto di un potenziamento dei controlli per il periodo di fine anno, è stato condotto con una strategia a due livelli:
- Scansione radiogena: l’impiego di scanner ad alta tecnologia ha permesso di analizzare i container senza aprirli, individuando le anomalie nel carico.
- Unità cinofile: il fiuto dei cani antidroga della Guardia di Finanza ha successivamente confermato la presenza dello stupefacente, guidando i militari al rinvenimento dei panetti.
L’operazione infligge un nuovo durissimo colpo alle rotte della criminalità organizzata che utilizza lo scalo calabrese come porta d’accesso principale per la droga in Europa.