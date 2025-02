Reggio. Blitz dei carabinieri nel quartiere Ciccarello, sequestrati 300 grammi di cocaina VIDEO

Stretta delle Arma dei Carabinieri nei quartieri più a rischio della città

REGGIO CALABRIA – Stretta delle Arma dei Carabinieri nei quartieri più a rischio della città. Nell’ambito di

un’operazione mirata al contrasto di degrado e criminalità, la Compagnia di Reggio Calabria ha potenziato i controlli con il supporto dello squadrone eliportato “Cacciatore di Calabria”, delle Aliquote di Pronto Intervento e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Durante l’attività, nel quartiere Ciccarello, i militari hanno identificato diverse persone, controllato tre aree comuni ed eseguito sei perquisizioni domiciliari. Decisivo l’intervento dell’unità cinofila, che ha permesso di scovare un appartamento disabitato utilizzato per nascondere sostanze stupefacenti. Dopo aver abbattuto alcune pareti, i militari dell’Arma hanno scoperto un nascondiglio con 300 grammi di cocaina. Il sequestro rappresenta un duro colpo per le attività illecite nella zona e conferma l’efficacia delle strategie adottate

dalle Arma dei Carabinieri per combattere lo spaccio di droga.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di sicurezza volto a contrastare l’illegalità nei quartieri popolari della città. Le Arma dei Carabinieri, infatti, stanno intensificando le attività di prevenzione e repressione, con controlli mirati non solo al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche ad altri fenomeni criminali diffusi nel territorio.