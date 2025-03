Reggio. Capitale della Cultura, Falcomatà: “coinvolte le energie positive della città” VIDEO

Il giorno dopo la cerimonia di conferimento il commento del sindaco, Giuseppe Falcomatà e del Direttore del Museo Archeologico Nazionale Fabrizio Sudano

REGGIO CALABRIA -All’indomani della cerimonia di conferimento il commento del sindaco, Giuseppe Falcomatà e del Direttore del Museo Archeologico Nazionale Fabrizio Sudano. Il primo cittadino di Reggio Calabria nel fare gli auguri alla città di Pordenone, sottolinea come sia stata comunque “rimane non soltanto la “una bellissima esperienza che ha davvero coinvolto tutte le energie positive della nostra città e ha avuto il merito di risvegliare un orgoglio, un sentimento identitario è un senso di appartenenza che è la precondizione per costruire ogni percorso di sviluppo culturale, economico e sociale per il territorio accanto. A questo rimane la bontà di un dossier di una proposta culturale che è stata apprezzata da tutti”.