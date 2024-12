Reggio. Il messaggio di auguri di Falcomatà: “riscoprire un orgoglio di appartenenza” VIDEO

Per il primo cittadino, Reggio città Natale significa proprio questo, accoglienza, recuperare lo spirito e il calore del Natale

REGGIO CALABRIA – “È un Natale in cui la città si è preparata al meglio per accogliere i tanti reggini di ritorno, le loro famiglie e professionisti, ma anche i tanti turisti che stanno invadendo le strade della nostra città. Reggio città Natale significa proprio questo, accoglienza, recuperare lo spirito e il calore del Natale, soprattutto nella parte storica della città ma anche nelle periferie, attraverso le tante iniziative messe in campo che hanno anche un risvolto sociale. Ma dobbiamo riscoprire e recuperare un orgoglio di appartenenza anche oltre questi eventi culturali, proseguendo l’attività di recupero di rigenerazione urbana delle nostre strade e dei nostri quartieri”.