Reggio."Metameria", sequestrati beni per altri tre milioni di euro VIDEO - Tempostretto

L’operazione di “Metameria”, aveva permesso di ricostruire i rapporti della cosca Condello di con imprenditori asserviti totalmente alla ‘ndrangheta

REGGIO CALABRIA- Ulteirori beni per 3 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. La misura patrimoniale, emessa dal Tribunale del capoluogo è stata emessa a conclusione di una serie di approfondimenti scaturiti dalle risultanze emerse nell’operazione “Metameria”, eseguita nel febbraio 2021.

L’attività nel suo complesso, sulla base di meticolosi accertamenti di natura patrimoniale

compiuti dai militari dell’Arma, ha consentito di dimostrare la pericolosità sociale e l’illecita

accumulazione patrimoniale posta in essere da uno degli indagati, responsabile di intestazione fittizia delle quote sociali di una società, nel capoluogo reggino, funzionale ad occultare l’infiltrazione della cosca “Condello”, “Rugolino” e delle altre cosche operanti in città, nel settore delle imprese dedite ai servizi di pulizia e manutenzione delle reti

fognarie.

L’operazione di “Metameria”, ha determinato nel febbraio 2021 l’emissione di 28

provvedimenti cautelari, permettendo, tra l’altro, di ricostruire i rapporti della cosca

Condello di Archi con imprenditori ritenuti come asserviti totalmente alla ‘ndrangheta.

L’inchiesta è confluita a sua volta nel processo “Epicentro”, nel cui contesto l’odierno

indagato è stato condannato a 2 anni e 8 mesi.

Nel suo complesso, l’indagine, nello specifico settore della prevenzione, ha consentito, sulla base della stretta correlazione tra gli elementi acquisiti nel procedimento penale, di accertare tutti i beni illecitamente ottenuti durante il periodo di pericolosità sociale dei soggetti investigati, e sequestrare diverse imprese operanti nei settori dell’edilizia ed impianti elettrici, officine meccaniche per mezzi pesanti, onoranze funebri e distribuzione di carburanti per autotrazione, oltre 200 tra beni mobili e immobili nella provincia di Reggio Calabria, Cosenza e Messina, 19 quote societarie, nonché disponibilità finanziarie pari a oltre 3 milioni di euro, per un valore complessivo stimato di oltre 23 milioni di euro.

Articoli correlati