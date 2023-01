Russo: "Il Pd è vivo ed Elly Schlein la segretaria giusta per cambiare" VIDEO - Tempostretto

Intervista con la consigliera comunale del Partito democratico

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Il Partito democratico c’è e si sta riorganizzando dopo la batosta elettorale. A Messina, come a Roma, sentirete molto parlare di noi. Noi in Consiglio siamo fieramente all’opposizione, rispetto all’amministrazione Basile, e in vista del congresso nazionale io un’idea della figura giusta come segretaria ce l’ho. Sostengo Elly Schlein. Una personalità nuova, giovane, che può attrarre a sinistra forze del civismo che non si ricoscono nel nostro partito”, La consigliera comunale Antonella Russo, componente della segreteria siciliana del Pd, insiste sull’importanza di questo momento per il suo partito: “Un momento di riorganizzazione e ridefinizione programmatica. Ci radicheremo sempre di più nel territorio, con l’apertura di nuove sedi e un nuovo segretario cittadino. Abbiamo già avviato una nuova fase”.

Precisa l’ex candidata alle politiche: “Il post Genovese e poi Navarra, come figure che hanno monopolizzato il Pd messinese? È già iniziato. Alle ultime elezioni nazionali l’unico simbolo che non aveva il nome di un leader era il nostro. Oggi non c’è nessuno al comando. Siamo un partito plurale e incideremo sempre di più. Io e Giacomo D’Arrigo vogliamo portare a Palermo, come segreteria regionale, la voce di Messina e le istanze dei messinesi. Noi vogliamo essere la voce progressista di tutti quelli che non si sentono rappresentati dalla destra e auspicano una forza autorevole di centrosinistra”.

Articoli correlati