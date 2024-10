San Licandro, riapre la villetta chiusa da 7 anni. “Ora i giochi” VIDEO

Lo spazio accanto alla chiesa di San Francesco è stato ripulito da MessinaServizi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’area piccola ma pur sempre utile per i cittadini di San Licandro. Eppure la villetta di via Sciascia, accanto alla chiesa di San Francesco, è stata chiusa per 7 anni. Nel 2017, infatti, la parrocchia che l’aveva in gestione la riconsegnò al Comune di Messina e da allora il cancello non fu più riaperto.

“Ora giochi per bambini o un gazebo per anziani”

Il Consiglio della V Municipalità ha più volte sollecitato l’Amministrazione affinché la villetta potesse essere pulita e riaperta. Finalmente così è stato. “Ora però i cittadini vorrebbero dei giochi o un gazebo per gli anziani”, spiega il consigliere Francesco Pio Magazzù.

“Intitolata a suor Maria Alfonsa ma non c’è una targa”

L’area pubblica porta il nome di “Suor Maria Alfonsa” ma non c’è nessuna targa ad indicarlo. “Manca anche un cartello con le norme comportamentali”, aggiunge Magazzù. L’ingresso è già dotato di una rampa per persone con disabilità, di tre panchine e di un cestino per i rifiuti. “Ci sarebbe solo da inserire dei giochini per bambini per farlo frequentare dalle famiglie della zona”, conclude Magazzù.