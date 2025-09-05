 Seminara. Sequestrato terreno con 70 tonnellate di compost non fermentato, due denunce VIDEO

Seminara. Sequestrato terreno con 70 tonnellate di compost non fermentato, due denunce VIDEO

Dario Rondinella

Seminara. Sequestrato terreno con 70 tonnellate di compost non fermentato, due denunce VIDEO

Tag:

venerdì 05 Settembre 2025 - 08:49

I materiali venivano gestiti in modo irregolare, per essere poi rivenduti come “compost” ad agricoltori della zona


SEMINARA –  I carabinieri, supportati dal Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, hanno identificato un terreno nel comune di Seminara dove erano ammassate circa 70 tonnellate di compost non fermentato. Due proprietari di un’azienda di smaltimento rifiuti sono stati deferiti per deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti organici.

Secondo i controlli, i materiali venivano gestiti in modo irregolare, rifiuti organici ammassati in cumuli senza rispetto delle procedure previste, poi rivenduti come “compost” ad agricoltori della zona. Il prodotto, ancora in maturazione, non era pronto all’uso e sprigionava esalazioni maleodoranti e potenzialmente tossiche. Sono stati anche riscontrati episodi di combustione illecita, con conseguenze sull’aria e sul suolo.

L’area è stata posta sotto sequestro: al suo interno sono stati trovati cumuli di rifiuti in vari stadi di decomposizione e tracce di combustione. Un’operazione di bonifica, affidata anche ai Vigili del Fuoco, è durata oltre sette giorni per contenere le esalazioni.

Sono in corso accertamenti tecnici per valutare l’impatto ambientale e ricostruire la filiera di distribuzione del materiale irregolare. Le autorità monitorano aria e suolo e valutano eventuali responsabilità penali, con ripercussioni sulla salute pubblica, sulla qualità delle coltivazioni e sulla sicurezza alimentare.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
L’alta africana si espande sul Mediterraneo, nel weekend afa e massime sui +30°C
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED