Si attrezzano le spiagge di Torre Faro. Ecco passerelle, torretta per il bagnino e docce VIDEO

Sono state posizionate in tre diversi accessi al mare, tutti vicini al Pilone

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Passerelle accessibili, strutture in legno, torretta per il bagnino e docce pubbliche. Le spiagge di Torre Faro si attrezzano per la stagione estiva. In tre diversi accessi al mare, tutti vicini al Pilone, sono state posizionate pedane per garantire l’arrivo in spiaggia a carrozzine, passeggini e biciclette. Ai piedi del Pilone, poi, è stata installata la postazione per l’assistenza ai bagnanti. E poi tre docce pubbliche blu montate da Amam.

