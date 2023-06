Sopravvive a un attentato e fonda Avidot: storia di un'associazione dalla parte dei più deboli VIDEO - Tempostretto

Redazionale. Tutela i servitori dello Stato e accompagna le famiglie delle vittime. Ecco le iniziative promosse

REDAZIONALE – Avidot è un’associazione nata dalla volontà di un ex maresciallo sopravvissuto ad un attentato in Afghanistan nel 2008. Alessandro D’Angelo ha voluto che da una tragedia nascesse qualcosa di bello. L’associazione è intitolata all’ex maresciallo Aramis, in comando a Messina, morto all’età di 39 anni.

Con il presidente dell’associazione Alessandro D’Angelo, il socio fondatore Piera Belpanno e la legale rappresentante Anna Aversa raccontiamo le iniziative benefiche promosse dall’associazione.