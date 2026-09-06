Si chiude la saga di Keyra e Talay: in libreria “Una promessa di fiducia”, il terzo libro di Elena Calatozzo

Arriva il terzo capitolo della storia dopo "Le pagine del destino" e "Il prezzo di una bugia"

MESSINA – Si chiude con il terzo capitolo la storia di Keyra e Talay, protagonisti di “Le pagine del destino”, “Il prezzo di una bugia” e ora di “Una promessa di fiducia”. Si tratta della saga fantasy ideata e scritta dalla giovane autrice messinese Elena Calatozzo, che ha debuttato a soli 18 anni con il primo capitolo nel 2024.

“Una promessa di fiducia”: la sinossi

Una promessa di Fiducia è il capitolo conclusivo della trilogia iniziata con Le pagine del Destino. La battaglia finale è ormai alle porte e dopo la perdita delle pietre i Dodici Regni dello Zodiaco non possono che attendere il momento in cui il sole verrà oscurato dalle Notti del Caos. Per Keyra, la loro unica salvezza, ogni speranza sembra vana, con il suo sangue le hanno portato via anche un pezzo della sua anima. L’unico che potrebbe riportarla sulla giusta via è Talay, anche lui deve fare i conti con i demoni del passato, che si aggirano come delle ombre sul suo cammino. Ma è disposto a tutto per aiutare la sua anima gemella. Il loro amore potrebbe essere la chiave per la salvezza, ma il prezzo da pagare per raggiungerla potrebbe essere più alto di quanto pensino.

Calatozzo: “Emozioni che mi accompagneranno per sempre”

Calatozzo ha spiegato che stavolta, per il capitolo conclusivo della saga, la gioia e l’entusiasmo della scrittura sonotate affiancate anche dalla nostalgia. “Non è facile chiudere un capitolo così importante – ha spiegato l’autrice -. Ho sempre desiderato, attraverso l’uso della scrittura, di donare qualcosa ai lettori, ma paradossalmente anche la scrittura ha donato qualcosa a me. Quando ho scritto ‘Una promessa di fiducia’ ho messo la parola fine alla storia di Keyra e Talay, un percorso che li ha visti cadere e rialzarsi, perdersi e ritrovarsi. In questo ultimo volume la loro crescita è ormai al capolinea, ma tutte le emozioni che ho provato quando ho scritto la loro storia mi accompagneranno per sempre. Ogni personaggio avrà un posto speciale nei miei ricordi. La stesura di questi romanzi, come ogni esperienza della vita, è stata ricca di alti e bassi, ma sono stati soprattutto gli alti ad aver fatto la differenza”.