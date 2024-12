Tornano le ruspe in via Taormina. La baraccopoli verrà cancellata un pezzo alla volta VIDEO

E' la più grande dopo Ritiro. Ecco come vivono ancora più di 400 famiglie

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Baraccopoli di via Taormina, ha inizio la prima fase della demolizione. Nel rione ancora oggi vivono più di 400 famiglie, ecco perché non sarà così semplice cancellare fino all’ultima baracca. “Si demolirà un pezzo alla volta“, spiega il sub commissario al Risanamento, Marcello Scurria.

Una nuova strada collegherà via Adolfo Celi alla via Don Blasco

Si inizia proprio oggi con una decina di baracche che si affacciano sulla strada. La seconda tranche, invece, riguarderà la via Quintino Sella che costeggia la caserma. Le prossime demolizioni, infatti, avranno dei benefici anche sulla viabilità. “E’ già pronto un progetto che prevede una strada di collegamento fra la via Adolfo Celi e la nuova via don Blasco”, dichiara il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello. Una strada più larga e strategica per fluidificare il traffico dalla zona sud verso il centro della città. Contestualmente verrà anche ripristinato il muro perimetrale della stessa caserma. “Stiamo già comprando le case da assegnare alle 44 famiglie che vivono in questa stretta via”, spiega Scurria.

La demolizione iniziata 20 anni fa e mai conclusa

Con le demolizioni avviate questa mattina riparte un percorso abbandonato circa 20 anni fa, con uno sbaraccamento iniziato e mai portato a termine. Contemporaneamente alle ruspe che demoliranno le baracche lavoreranno anche gli operai del reparto Sud di Messina Servizi, per recuperare rifiuti, ingombranti e suppellettili abbandonati dentro e fuori dalle casette. Uno scempio infestato dai topi e sotto gli occhi di tutti da troppi anni.

