"Torneo racchetta di legno", Micali e Consolo vincono la XV edizione VIDEO - Tempostretto

Il Circoletto dei Laghi ha ospitato, in un'atmosfera familiare, il 15° torneo di tennis giocato con le racchette di una volta. Assegnato a Ivan Romeo il premio speciale "Filippo Andaloro"

MESSINA – Il Circoletto dei Laghi ha organizzato e ospitato il “Torneo racchetta di legno” giunto alla sua quindicesima edizione. Una giornata di divertimento e competizione durante la quale si prendono le vecchie racchette di legno dalla soffitta e ci si sfida a Torre Faro, rigorosamente vestiti di bianco. Grandi e piccini, padri e figli si sono ritrovati fianco a fianco, o contro, in incontri di doppio che hanno accompagnato il pomeriggio sui campi da tennis del circolo dei fratelli Branca: Maurizio, Roberto e Fabio.

Da anni ormai il torneo è anche l’occasione di ricordare uno storico membro del circolo scomparso anni fa. Quest’anno il torneo coincideva con il 10° Memorial in ricordo di Filippo Andaloro. Ogni anno i parenti presenziano e quest’anno è toccato alle sorelle, Renata e Mariella, alla moglie Caterina e alla figlia Chiara consegnare il “premio speciale Filippo Andaloro” a Ivan Romeo, giovane maestro di tennis. Gli organizzatori hanno però ricordato altre due persone scomparse che recentemente hanno lasciato un po’ più soli gli amici del Circoletto dei Laghi: Santino Paladino e Giampiero Bono.

Micali e Consolo vincono la XV edizione

Tre partite di qualificazione per ognuno dei 36 partecipanti all’edizione 2022, cambiando sempre le coppie, poi sono seguite le semifinali con i migliori 8 di questa edizione. Nella prima Fausto Consolo e Tancredi Messina hanno avuto la meglio per 6-2 su Azzurra Manfredi e Josh Opinaldo. La vittoria nell’altra semifinale è andata a Davide Egitto e Marta Micali che col risultato di 6-3 hanno superato Stefano Di Salvo e Lia Currò.

Prima della finale il sorteggio ha cambiato le coppie e così Consolo e Micali si sono ritrovati dallo stesso lato di campo contro Egitto/Messina. La coppia composta da un esperto come Davide Egitto e un giovanissimo come Tancredi Messina scappava avanti nel punteggio. Ma l’alchimia tra Consolo e Micali si dimostrava, in quest’occasione, vincente e i due si imponevano per 6 giochi a 3. Per Consolo è la seconda affermazione consecutiva dopo quella dello scorso anno, Marta Micali è la più giovane donna a vincere il torneo e succede a Chiara Santalco e Ania Tokarczyk.

Questi sono stati i 36 partecipanti all’edizione del torneo di quest’anno: Fabio Parducci, Lino Brigandì, Fausto Consolo, Perri Giovanni, Maurizio Costa, Carmelo Pace, Stefano Di Salvo, Ivan Romeo, Davide Egitto, Alessandro Fucile, Cristian Giardina, Giancarlo Consolo, Gaetano Montineri, Rosario Lanza, Aurora Morano, Josh Opinaldo, Giampiero Attanasio, Domenico Rinaldi, Gabriele Brigandì, Fabrizio Lucca, Paola Ruello, Nino Donato, Lidia Scimone, Azzurra Manfredi, Antonio Perna, Tancredi Messina, Gianmaria Messina, Ninni Artemisia, Fabio Bucchiarone, Alessio Bucchiarone, Antonella Midiri, Claudio Branca, Ania Tokarczyk, Enzo Micali, Marta Micali, Lia Currò.

Albo d’oro “Torneo Racchetta di Legno”

2008 I Edizione: Branca Roberto (singolare), La Torre Francesco/Paladino Santi (doppio)

2009 II Edizione: La Torre Francesco/ Bombara Giacomo

2010 III Edizione: La Torre Francesco/De Salvo Domenico

2011 IV Edizione: Branca Fabio/Nifosì Renzo

2012 V Edizione: La Torre Francesco/Mazzola Gabrio

2013 VI Edizione: Branca Fabio/Bombara Gabriele

2014 VII Edizione: Ricciardo Paolo/Bombara Gabriele

2015 VIII Edizione: Andaloro Fabrizio/Bombara Antonino

2016 IX Edizione: Bombara Gabriele/Cannavò Cristiano

2017 X Edizione: La Torre Francesco/Infondenti Stefano

2018 XI Edizione: Regno Antonio/Santalco Chiara

2019 XII Edizione: Briguglio Enrico/Tokacrzyk Ania

2020 XIII Edizione: Pace Carmelo/Fucile Alessandro

2021 XIV Edizione: Consolo Fausto/Rinaldi Domenico

2022 XV Edizione: Consolo Fausto/ Micali Marta

