Un “Viva Maria” americano: il messaggio per la Vara dagli Usa VIDEO

Gemellaggio di fede tra Messina e una comunità religiosa di Indianapolis, nell'Indiana
Verso la Vara 2025, con una risonanza internazionale. Ovvero il gemellaggio di fede tra Messina e Indianapolis, nell’Indiana, dove la comunità di “Terre Haute” celebra la festa della Madonna. Un ponte di fede tra la città dello Stretto e la comunità religiosa degli Stati Uniti, insomma.
“La Vara supera i confini”
Il video è stato pubblicato sulla pagina Fb del Gruppo storico Vara e Giganti. “Da Terre Haute, esattamente dalla parrocchia di Santa Margherita Maria, la nostra sorella Emilia Stapp Coleand invia a noi tutti questo meraviglioso videomessaggio. La Vara supera i confini, il legame tra le nostre comunità si rafforza sempre di più! Viva Maria”: questo il post sui social.