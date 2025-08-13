 Un "Viva Maria" americano: il messaggio per la Vara dagli Usa VIDEO

Un “Viva Maria” americano: il messaggio per la Vara dagli Usa VIDEO

Un “Viva Maria” americano: il messaggio per la Vara dagli Usa VIDEO

mercoledì 13 Agosto 2025 - 12:01

Gemellaggio di fede tra Messina e una comunità religiosa di Indianapolis, nell'Indiana

Verso la Vara 2025, con una risonanza internazionale. Ovvero il gemellaggio di fede tra Messina e Indianapolis, nell’Indiana, dove la comunità di “Terre Haute” celebra la festa della Madonna. Un ponte di fede tra la città dello Stretto e la comunità religiosa degli Stati Uniti, insomma.

“La Vara supera i confini”

Il video è stato pubblicato sulla pagina Fb del Gruppo storico Vara e Giganti. “Da Terre Haute, esattamente dalla parrocchia di Santa Margherita Maria, la nostra sorella Emilia Stapp Coleand invia a noi tutti questo meraviglioso videomessaggio. La Vara supera i confini, il legame tra le nostre comunità si rafforza sempre di più! Viva Maria”: questo il post sui social.

