UniMe, “lavoriamo per far restare i giovani talenti a Messina” VIDEO

Le parole della rettrice in occasione del Donor Day, all'Università di Messina, con le aziende che hanno aderito al progetto “Sostieni il merito”. Si è esibito Mario Venuti

MESSINA – La comunità accademica celebra il sostegno al merito e guarda al futuro della Sicilia. Si è svolto giovedì 12 settembre, alle ore 19 nel cortile del Rettorato dell’Università di Messina, il “Donor Day”, un evento pensato per celebrare e ringraziare le aziende che hanno aderito al progetto “Sostieni il merito”, contribuendo con le loro donazioni all’istituzione di borse di studio destinate a studenti meritevoli ma privi di mezzi.

La cerimonia ha avuto un significato profondo: attraverso il sostegno concreto al diritto allo studio, il mondo produttivo ha scelto di investire nei giovani e nel futuro della comunità, rafforzando il legame con l’Università di Messina e ponendo il merito al centro come strumento di crescita sociale ed economica.

L’ospite d’onore della serata è stato il cantautore Mario Venuti, che con la sua voce e la sua chitarra ha reso ancora più speciale un momento all’insegna della gratitudine e della condivisione.

Nel corso dell’evento è intervenuta la rettrice Giovanna Spatari, che ha sottolineato come “l’iniziativa sia un segnale concreto di vicinanza agli studenti e uno strumento per contrastare il fenomeno della fuga dei talenti”.



A ribadire questo impegno è stato anche Salvatore Faggiano, rappresentante di Banca Mediolanum, una delle aziende finanziatrici del progetto. Nel suo intervento ha sottolineato il ruolo fondamentale della collaborazione tra mondo produttivo e università.

Il “Donor Day”, aperto all’intera comunità accademica, si è così confermato non solo come momento di riconoscimento per le aziende che hanno creduto nel valore della formazione, ma anche come spazio di impegno comune nei confronti dei giovani che vogliono rimanere a Messina.

Video e testo di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”

