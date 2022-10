"Vi spiego il miracolo De Luca e non darò tregua su rifiuti e attraversamento dello Stretto" VIDEO - Tempostretto

Il leader di Sud chiama Nord analizza il successo regionale e schiera a Messina i parlamentari

MESSINA – “Avevamo dati certi. Sapevamo che c’erano anomalie e che la verifica interna ci avrebbe dato ragione, con l’elezione di Alessandro De Leo alle regionali. Dall’analisi nostra, Sud chiama Nord è quasi al 57 per cento come voto d’opinione omogeneo in tutta la Sicilia: la nostra strategia di comunicazione ha funzionato in così poco tempo”. Lo spiega Cateno De Luca, al salone delle Bandiere del Comune di Messina, che distingue tra voto d’opinione e quello di realtà strutturate come partiti come Fratelli d’Italia. Con lui presenti i i deputati messinesi eletti al Parlamento siciliano Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto, Alessandro De Leo e Danilo Lo Giudice, coordinatore del gruppo parlamentare all’Ars. E, a livello nazionale, la senatrice Dafne Musolino e il deputato Francesco Gallo.

Il leader ha anche ribadito la sua opposizione al governo Schifani: “Su nomina dei cabinetto, rifiuti e attraversamento dello Stretto non darò tregua a governo regionale e nazionale. Sul voto spiega ancora De Luca: “Se avessimo fatto una sola lista avremmo ottenuto solo due seggi in Sicilia. La strategia complessiva ha funzionato”.

Articoli correlati