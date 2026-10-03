Via Macello Vecchio, Schifani consegna a Basile il giardino urbano riqualificato VIDEO

Nell'ambito delle operazioni di risanamento a Messina, il presidente della Regione e commissario ha affidato all'ammministrazione il nuovo spazio

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Uno dei tanti spazi che la città sta recuperando”. Così il sindaco di Messina Federico Basile stamattina alla consegna della via Macello Vecchia riqualificata nell’ambito del risanamento. Il presidente della Regione siciliana e commissario proprio al Risanamento, Renato Schifani, ha affidato al primo cittadino lo spazio riqualificato. Dal giardino urbano all’arena.

Alla cerimonia di riconsegna hanno preso parte, oltre a Schifani e Basile, il subcommissario Santi Trovato e il presidente di Arisme, Massimo Rizzo, la prefetta di Messina Cosima Di Stani e l’assessora regionale Elvira Amata.

Le tracce della vecchia baraccopoli che per decenni hanno segnato via Macello Vecchio, sotto l’area di Cristo Re, lasciano definitivamente spazio a un nuovo polmone verde e a uno spazio rigenerato.

L’intervento, curato direttamente dalla Struttura commissariale con l’esecuzione affidata all’impresa Emma Lavori, ha permesso di cancellare il degrado ereditato dal passato, trasformando il sito in una zona panoramica di valore storico e paesaggistico lungo il viale Principe Umberto. Si sono però registrati dei ritardi perché è stato necessario un nuovo intervento sulla pavimentazione drenante e una nuova pulizia del verde.

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