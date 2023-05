Villa Dante, lavori ancora in corso. A fine estate cambierà volto VIDEO - Tempostretto

I campi di calcio e padel sono in fase di collaudo. Il cantiere continua nell’area giochi

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Con l’assessore del Comune di Messina Francesco Caminiti facciamo il punto sullo stato dei lavori a Villa Dante. Sono stati conclusi gli interventi nella zona degli impianti sportivi: il campetto di calcio e quello di padel sono pronti già da qualche settimana, verrano aperti alla città non appena termineranno le fasi di collaudo, per le quali è servito più tempo del previsto.

Nuovo parco giochi inclusivo e struttura in legno e vetro

Nel frattempo il cantiere si è spostato nell’area giochi per bambini: qui gli operai sono a lavoro per la realizzazione del nuovo parco attrezzato e del parco giochi inclusivo. Nella stessa zona verrà realizzata una struttura in legno e vetro, che potrà essere utile per l’organizzazione di eventi durante la stagione invernale o per giocare al riparo.

Lo step successivo, con un nuovo appalto, sarà la realizzazione di una pista per la corsa campestre, la sostituzione dei seggiolini dell’arena e il rifacimento della pavimentazione in resina, così anche questo spazio potrà tornare alla fruizione dei cittadini.