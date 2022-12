Villa Dante si trasforma: dai campi al parcheggio e alle passerelle per disabili VIDEO - Tempostretto

Da una parte le strutture ormai quasi pronte, dall'altra gli stalli blu, rosa e per disabili ormai pronti per essere utilizzati

MESSINA – Entro il 31 Villa Dante dovrebbe avere i suoi campi da calcetto e da padel, ma le novità non sono finite. L’area si sta lentamente trasformando e i primi frutti dei cantieri che hanno lavorato negli ultimi mesi da una parte all’altra della villa sono a un passo dall’essere chiusi.

I campi

Si parte proprio dai campi. A pochi passi dal parcheggio sotterraneo Zaera sud, prendono forma entrambe le strutture. Le reti che delimitano il campo da calcetto sono già praticamente pronte, così come quella protettiva superiore e il manto in erba sintetica. I tappeti sono stati “srotolati” nel corso della mattinata ed è di fatto iniziata la posa. A pochi metri, i vetri, l’acciaio, la rete e i tappeti di padel aspettano che anche lì possa essere completato il lavoro. L’assessore Caminiti aveva annunciato che sarebbero stati consegnati entro fine anno e a 4 giorni dal 2023 i lavori procedono spediti, proprio in vista della fine ormai vicina. E lo stesso vale per gli spogliatoi dei campi da tennis.

La rampa

Camminando lungo la villa, animata da famiglie e bambini, con lo stand al centro dell’arena in cui Messina Social City “ospita” i piccoli messinesi con giochi di ogni tipo, si arriva al villaggio di Babbo Natale. Ma prima c’è l’ingresso laterale, dov’è stata completata la rampa per disabili che permetterà l’accesso in carrozzina anche da questa parte, e non soltanto dai due principali. Una notizia importante in una città che tanto dovrà fare, nel 2023, per tentare di diventare più inclusiva e fare uno scatto di civiltà importante.

Parcheggi blu, gialli e rosa

E a proposito di civiltà: i parcheggi. Dall’ingresso di Provinciale, si lavora ormai da tempo per completare la sistemazione degli stalli blu e regolarizzare quella che da anni era diventata una vera giungla. Le strisce blu e i marciapiedi sono state già sistemate, dietro la rete arancione che presto sarà tolta. Presente anche la segnaletica orizzontale, mentre ancora da sistemare quella verticale per eventuali tariffe e orari. E, da sottolineare, è stato sistemato anche uno stallo “rosa” per donne incinte o con neonati al seguito. Anche questo un segnale importante in una città in cui fino a qualche anno fa era possibile trovarli anche in centro e in cui ora, invece, non se ne trovano più.

