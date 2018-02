"Cosa guardi?". E gli rompono il naso. La Polizia deferisce due minorenni

"Cos'hai da guardare?". Forse detto anche in modo più volgare e in dialetto. Classica frase per trovare uno stupido pretesto per litigare. Così un sabato pomeriggio, su una panchina di piazza Cairoli, tre ragazzi sono stati "approcciati" da loro coetanei ed hanno deciso di allontanarsi comprendendone le intenzioni.

Ma il gruppetto li ha seguiti e raggiunti, poi gli spintoni e i pugni in pieno volto, prima della fuga. Per uno dei poveri ragazzi la corsa al pronto soccorso ed il referto: frattura del naso, guaribile in trenta giorni.

Grazie alle testimonianze, alle telecamere e alle consultazioni dei social network, la Polizia è riuscita a risalire ai due responsabili, che hanno 14 e 16 anni. Sono stati deferiti con l'accusa di lesioni aggravate in concorso.