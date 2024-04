Il ragazzo viaggiava a bordo del suo motociclo. In ospedale anche il conducente dell'auto

MESSINA – Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Messina dopo un grave incidente stradale avvenuto ieri sera in via Franza, alla Zir. Il giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, era a bordo del suo motociclo quando si è scontrato con un’auto. Ferito anche l’automobilista, trasportato al Piemonte. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.