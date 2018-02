Milazzo, più parcheggi per agricoli e venditori. La proposta di Bagli

Con ancora il 6% dei parcheggi da assegnare, a Milazzo si pensa ad un utilizzo votato al turismo che favorisca produttori agricoli e venditori di souvenir. E' del consigliere Massimo Bagli la mozione avanzata in consiglio comunale, per chiedere una mozione che assegni alle due categorie i parcheggi ancora disponibili.

"Insistono sul territorio comunale numerose piccole aziende agricole che manifestano il concreto interesse alla acquisizione di un posteggio nel mercato settimanale del giovedì, così da poter vendere direttamente i propri prodotti –spiega il consigliere, che aggiunge– L’aumento dei posteggi disponibili, oltre ad incrementare il complessivo montante dei canoni percepiti dall'ente, consentirebbe la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e fornirebbe ai piccoli imprenditori aggiudicatari dei nuovi posteggi una nuova ed importante possibilità di vendita".

Analogamente, per il consigliere, sarebbe opportuno favorire anche venditori di souvenir, ceramiche e articoli da regalo. "Soprattutto nel periodo estivo -conclude Bagli- quando sul territorio comunale cresce notevolmente il numero dei turisti, sembrerebbe opportuno un aumento dei posteggi da dedicarsi alla vendita di souvenir. Questo anche in considerazione del fatto che il mercato settimanale costituisce una tappa certa per i turisti che si recano in visita nel territorio i quali, spesso, non trovano adeguata offerta di articoli tipici e da regalo".

Salvatore Di Trapani