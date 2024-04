“Tradimento sul ponte”, Germanà accusa De Luca e Basile: “Ingannano gli elettori”

"Hanno abbandonato il Ponte per le Europee", attacca il senatore leghista. "Delusione tra i cittadini e i suoi stessi sostenitori"

MESSINA – “Ieri, a Capo Peloro, si è consumato un atto di tradimento nei confronti dei cittadini messinesi da parte di De Luca-Basile. Sul ponte hanno tradito il patto con gli elettori”. Lo ha affermato il senatore Nino Germanà, vice capogruppo Lega a Palazzo Madama. “I due politici si erano presentati agli elettori come ferventi sostenitori della costruzione del Ponte, ma ora, una volta ottenuti i voti, sembrano aver abbandonato questa promessa per concentrarsi sulla campagna elettorale per le Europee. Cateno chiama Federico II (secondo De Luca) risponde”, ha aggiunto Germanà.

Il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello, a dire dl senatore, si sono trovati “imbarazzati nel tentativo di giustificare le azioni del loro leader. Si sono barcamenati per giustificare i capricci del loro leader. Inoltre – incalza Germanà – il direttore generale Salvo Puccio ha addirittura tenuto un discorso durante un comizio elettorale, violando così il dovere di imparzialità che ci si aspetterebbe da un funzionario pubblico di alto livello. La delusione dei cittadini è palpabile, e se in passato De Luca riusciva a riempire le piazze, ora sembra essere caduto in disgrazia. Persino tra i suoi sostenitori, sempre meno numerosi, si registra un senso di tradimento per il suo improvviso cambio di posizione. La delusione per il suo strumentale cambio di posizione è palese anche tra i suoi fan che sempre di meno accorrono per ascoltare i racconti delle sue gesta epocali”.

Il senatore ha confrontato l’atteggiamento di De Luca con quello di Matteo Salvini, evidenziando che “mentre il leader della Lega sta onorando gli impegni presi con i suoi elettori, De Luca sembra tradirli sistematicamente pur di soddisfare il suo ego smisurato”. Germanà ha concluso le sue dichiarazioni ribadendo il suo disappunto riguardo alla situazione, sottolineando l’importanza di mantenere la fiducia degli elettori e di rispettare gli impegni presi durante la campagna elettorale.