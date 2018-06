Assistenza per le malattie rare neuromuscolari. Convegno a Roccalumera

Domani dalle ore 9,30 e fino alle ore 12,30 a Roccalumera presso l’Antica Filanda, Lions Club Zona 7 e 10 promuovono uno stimolante Convegno sul tema “Percorsi assistenziali nelle Malattie Rare Neuromuscolari”.

L’evento è realizzato in collaborazione con Cambiamenti, Associazione di Promozione Sociale per le Malattie Neuromuscolari Rare, e l’Ordine degli Avvocati di Messina.

L’intento dell’incontro formativo è quello di fornire ai soggetti coinvolti (medici, avvocati, sindacati, insegnanti, parroci, familiari dei malati, gente comune) nella quotidianità del malato che soffre di una patologia neuromuscolare rara (quale Sla, Atrofie e Distrofie) gli strumenti necessari per intervenire in maniera concreta in suo soccorso.

Obiettivo finale è quello di creare una rete a supporto del sofferente (e dei familiari) e tracciare la strada di un percorso assistenziale celere e sicuro.

Interverrano all’evento la Dott.ssa Tindara Carmela Miuccio, Dirigente Medico Distretto Sanitario di Taormina, la Dott.ssa Concetta Baeli, responsabile Adi Asp di Messina, la Dott.ssa Simona Portaro, neurologo del Centro Neurolesi Bonino Pulejo IRCCS, il Dott. Corrado De Luca, responsabile Centro Medico Legale Inps di Messina, l’Avv. Giovanni Villari, Consigliere delegato alla formazione dell’Ordine Avvocati di Messina, il Dott. Giuseppe Caristi, Presidente Cambiamenti Associazione di Malattie Rare Neuromuscolari e l’Avv. Carmen Agnello, Segretario Cambiamenti Associazione di Malattie Rare Neuromuscolari.

Porgeranno i saluti ad inizio lavori, il Dott. Sebastiano D’Angelo, responsabile del Distretto Sanitario di Taormina, e l’Avv. Vincenzo Ciraolo, Presidente Ordine Avvocati di Messina, le Autorità presenti e Lions Club. Modera il Dott. Alessandro D’Angelo, Dirigente Medico Distretto Sanitario di Taormina.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Messina per n. 2 crediti formativi (di cui uno in deontologia).