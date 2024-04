“La pedalata resistente” per una nuova Messina

La manifestazione nell'ambito delle iniziative per il 25 aprile. Partenza da un luogo da rivitalizzare per la mobilità cittadina: la galleria "S. Marta"

MESSINA – 25 aprile in quattro movimenti di festa. Sottolinea l’Anpi, Associazione nazionale partigiani d’Italia: “Mai s’è visto un 25 aprile così a Messina, una giornata intera – dalle 9.30 alle 21 – densa di contenuti, di musica, di argomenti, una vera Festa della Liberazione. E non è mancata per la prima volta un’iniziativa sulle due ruote: l’Uisp e la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) “Messina ciclabile”, in collaborazione con Cgil e altre associazioni, hanno organizzato stamattina la “Pedalata resistente”. Il punto di partenza è stato in via Pascoli davanti a quello che fu un rifugio antiaereo: la galleria Santa Marta“.

Ha sottolineato Fabrizio Murè, presidente Fiab di Messina: “Non è un caso che la Pedalata sia partita davanti a questa galleria. È un luogo simbolico, che sintetizza un collegamento passato-futuro: da rifugio anti-aereo, chiuso alla collettività e in stato di abbandono ormai da decenni, potrebbe diventare un’arteria di collegamento strategica tra via T. Cannizzaro e via S. Cecilia, potenziando i percorsi ciclo-pedonali già presenti”. Il tutto secondo “una nuova visione di mobilità, urbana ed extraurbana, e di spazio pubblico per i cittadini”.

Foto dalla pagina Fb di Uisp Messina Aps,

