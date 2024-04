Via Don Blasco, da Gazzi alla Santa Cecilia entro l’estate: “Sul nodo Rifotras andiamo veloci”

Mondello ha confermato che manca poco. Poi l'ultima parte

MESSINA – Stando larghi, il nodo Rifotras diventerà soltanto un ricordo nelle prossime settimane, entro l’estate. A dare conferma è stato l’assessore alla Mobilità e vicesindaco Salvatore Mondello, che ha spiegato che su via Don Blasco “si sta viaggiando abbastanza velocemente e contiamo per l’estate, e sto abbondando, per non dare date che poi se succede qualcosa non possiamo rispettare, di completare l’ultimo tratto”.

“Finalmente la via Don Blasco andrà da Gazzi a via Santa Cecilia – ha poi concluso -. Mentre per quest’ultimo passaggio (proprio i lavori nella parte più bassa della Santa Cecilia, ndr) si sta lavorando per velocizzare ulteriormente il tutto”.

