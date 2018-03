Nella Finanziaria regionale fondi per Teatro Vittorio Emanuele ed orchestra

Nella Finanziaria che nelle prossime settimane sarà al vaglio dell’Ars la giunta Musumeci ha inserito ulteriori 34 milioni nei capitoli destinati ai contributi agli Enti ed associazioni.

Incrementi vanno per i collegamenti con le isole minori e per l’assistenza ai trasporti degli studenti diversamente abili. Aumentate anche le cifre destinate alla formazione professionale con attenzione ai percorsi legati all’obbligo scolastico.

Ma una grossa parte delle somme aggiuntive stanziate da Musumeci va ai teatri siciliani ed al settore dello spettacolo.

In questo quadro nel capitolo che riguarda il Teatro Vittorio Emanuele le cifre sono: 3 milioni 759 mila euro per il 2017, 3.966.150 per il 2018 e 3 milioni e 600 mila euro per il 2019.

Le risorse sono destinate alle attività e programmazioni delle stagioni teatrali, alla gestione dell’Ente ed alla stabilizzazione degli orchestrali.

Il Bellini di Catania ottiene 13 milioni di euro, mentre 6 milioni e 700 mila vanno al Biondo di Palermo. Al Furs, fondo unico regionale per lo spettacolo andranno 7 milioni di euro.

