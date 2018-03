Il CUS Unime sbanca Catania nella prima semifinale playoff

Vittoria a sorpresa del CUS Unime che fa sua gara 1 della semifinale playoff in casa della Rainbow Catania. Prova di forza delle universitarie che appena mercoledi scorso erano state sconfitte proprio dalle catanesi nella fase ad orologio. Questa volta, invece, le messinesi ribaltano il pronostico ed impongono alle avversarie un 48-44 finale che vale un’importante vittoria in vista del ritorno al PalaNebiolo, previsto per il 22 marzo, quando le etnee saranno costrette a vincere per rimandare i giochi alla “bella”.

Partono bene le padrone di casa che al primo intervallo conducono 10-6. Ma la differenza nel secondo quarto la fa un’inarrestabile Elisabetta Scardino, capace di realizzare nove punti consecutivi e trascinare le sue per rimanere a stretto contatto con la Rainbow all’intervallo lungo (21-20). Nella parte centrale della terza frazione ultimo sussulto delle casalinghe che vale un nuovo allungo (31-23); poi, però, la reazione determinata delle ospiti che piazzano un parziale di 11-2 ed alla terza sirena si trovano per la prima volta avanti nel punteggio (33-34). Due triple consecutive di Giulia Borgia mettono definitivamente alle corde le padrone di casa che non riescono più a trovare la lucidità per recuperare lo svantaggio e si devono rassegnare alla sconfitta.

Rainbow Catania - CUS Unime 44-48 (12-6, 21-20, 33-34)

Rainbow Catania: Parrinello 7, Costantino, Nucera 2, Ferlito, Caruso 11, Costi, Bruno 2, Chiarella 2, Lombardo 5, La Manna 15, Lewis, Rasino. All. Bruni.

CUS Unime: Kramer 11, Boncompagni 2, Borgia 15, Scardino 16, De Cola, Polizzi, Grillo 4, Pellicanò, Cascio, Mazzullo. All. Zanghì.

Arbitri: Filesi e Giunta.